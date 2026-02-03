Más de 3 mil vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores (con el respaldo de distintas delegaciones que se sumaron desde Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Manchay, entre otras), realizaron una marcha de sacrificio con una caminata de más de 8 horas hacia Palacio de Gobierno.

El pliego de reclamo: La continuidad de la mega obra Nueva Rinconada, que dotará de agua y alcantarillado a más de 400 mil familias (unos dos millones de peruanos en la capital), y la renuncia inmediata del Presidente del Directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha.

El dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado de la Nueva Rinconada, Carlos Chávez, advirtió que: “El accionar irregular de SEDAPAL, impedirá en los próximos meses que el Consorcio San Miguel pueda valorizar los trabajos realmente ejecutados necesarios para culminar esta mega obra de saneamiento y con ello la paralización de la obra es inminente, por eso exigimos la salida del presidente de Sedapal”, señaló.

La marcha

El sábado 31 de enero, tratando de buscar una solución, los dirigentes se reunieron con el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, pero al no obtener compromisos concretos para resolver el conflicto, según señalaron, decidieron salir a marchar por más de ocho horas para llegar caminando de Villa María del Triunfo a Palacio de Gobierno.

La marcha que contó con la presencia de más de 3,000 pobladores de la zona sur de Lima se inició alrededor de las 7:30 a.m. desde la Curva Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo.

Padres y madres de familia dejaron de laborar y sus quehaceres del día para participar en la marcha de sacrificio en su lucha por el agua. Partieron a pie desde la avenida Pachacútec hasta el puente Atocongo, siguieron por la Panamericana Sur hasta el Trébol de la Av. Javier Prado, luego ingresaron a Circunvalación, de allí tomarán la avenida México hasta la Vía Expresa. A continuación, enrumbaron por la avenida Iquitos para finalmente llegar a la avenida Abancay y de allí, a Palacio de Gobierno.

Una vez en el centro, una delegación integrada por 12 personas fue autorizada a ingresar para conversar con el presidente Jerí o sus representantes. El dirigente de los pobladores, Carlos Chávez, sostuvo que el avance del 85% en las obras no garantiza que se concluirán.

“En Chorrillos, una obra importante que tiene un avance del 90% se encuentra paralizada desde hace meses, y no queremos que pase lo mismo con la Nueva Rinconada que dará agua a potable a nuestras familias. Lucharemos por la continuidad de las obras y haremos las marchas de sacrificio que sean necesarias”, subrayó.

Finalizó señalando que “a pesar que SEDAPAL ordenó inicialmente la utilización de la bolsa de Metrados en las valorizaciones mensuales de esta obra, a la fecha no reconoce lo ordenado, por lo que al haberse agotado los Metrados Contractuales, no será posible que el contratista pueda valorizar lo que ejecute realmente en los próximos meses, y al no haber valorización, la caída de la obra es inminente y por eso exigimos la salida del presidente de esa institución, Hugo Obando Concha”.