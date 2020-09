El ciclista Douglas Pérez, de 50 años de edad, es uno de los cientos de venezolanos que abandonaron el Perú y retornaron a su país al quedarse sin empleo por la crisis económica.

Su travesía en bicicleta duró de 87 días y, en total, recorrió 4 mil kilómetros sobre ruedas. Su perro “Pío” estuvo con él cuando cruzaron Perú, Ecuador y Colombia. Finalmente, el pasado 17 de setiembre Douglas llegó al sector La Paredeña, un poblado carabobeño, que lo recibió entre música venezolana y calurosos aplausos.

Al llegar a su tierra natal fue entrevistado por algunos medios locales. Douglas narró su experiencia en Perú y cómo la pandemia arruinó sus planes.

“Tenía siete meses en Perú, la pandemia arruinó mis planes (...) Volví por la necesidad, pensé que iba a ser fácil (el retorno), pero no fue tan fácil. Sentí felicidad de regresar a mi país”, comentó

“Si no hubiese sido por la pandemia estaría allá. El venezolano en Perú, no es bien recibido (...) Sí, el peruano no es muy receptivo con el venezolano, dicen que es vago pero no es verdad”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR