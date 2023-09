La venta de pescados en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo (VMT) bajó en los últimos días.

En una visita el establecimiento, la vendedora Verónica Puente, explicó a OJO los motivos de la poca demanda. “Por las aguas cálidas que trae el Fenómeno del Niño ha entrado bastante perico, está 8 soles el kilo, pero no está saliendo porque el precio del limón ha subido, está 10 soles el kilo, entonces los clientes no están vendiendo mucho cebiche. Ahora llevan pescados, pero para hacer sudado o chicharrón”, contó.

“Otro problema es que el precio del pollo bajó, está 7 soles el kilo, casi igual que el pescado en mercado minorista, por ejemplo, el bonito ahora está 6 soles el kilo”, agregó.

Michel, otro vendedor del terminal, señaló a OJO que otro motivo por el que la venta de pescado se redujo es el cobro de cupos.

“Tengo clientes que son dueños de restaurantes y cebicherías en los conos sur y norte. Ellos ya no me compran pescado como antes. Me han dicho que es porque extorsionadores les están cobrando cupos. Sus ventas han disminuido. Otros han decidido cerrar sus negocios por un tiempo, están en pausa, aguantando la situación hasta que terminen las extorsiones”, declaró.

LIMA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 terminal pesquero Villa María del Triunfo venta de pescados

EL NIÑO

Los vendedores precisaron a OJO que, debido al calentamiento del mar, además del perico, el pulpo, el cangrejo, la concha de abanico y el erizo de mar son las especies que más abundan por estos días. “Moluscos habrá siempre, todo el año. En el caso de los pescados, pronto habrá otras especies como la merluza y el pez espada. Habrá bonito, pero ya no será del día, sino congelado”, sostuvo Michel.

En tanto, Verónica Puente, reiteró que el Fenómeno del Niño no afectará la oferta de pescado. “Para los siguientes meses tendremos pampanito y lenguado. Si hay mucha oferta los precios serán bajos. Igual el pescado nunca va a faltar porque acá llega pescado de río como la doncella. Es un pescado de la selva, que es muy rico. Mucha gente lo compra”, contó.