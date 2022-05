El supuesto adiestramiento para modificar la conducta agresiva de un perro mestizo por parte del Ejército Peruano es falso, según explicó a OJO Heidi Paiva, activista por los derechos de los animales y directora de la Asociación de Defensa de los Animales “Proyecto Libertad”.

“La versión del Ejército de que estaban adiestrando al perro no es verdad. Yo he conocido aidestradores que han tratado de quitarle la agresividad a un perrito que tengo y te puedo asegurar que no existe ningún método que utilice el ataque de un perro a otro para quitarle la agresividad”, señaló Paiva.

En un video difundido en redes sociales se observa como un pastor alemán muerde y persigue a un perro de raza mestiza con el consentimiento de miembros del Ejército Peruano en el cuartel Rímac. El video se viralizó como un caso de maltrato animal por parte de la institución.

INCONGRUENCIAS

Según la activista, los comunicados emitidos por la institución castrense solo fueron para tratar de justificar un delito ya que tiene puntos que son discutibles como, por ejemplo, que se esté adiestrando a un perro que no es del Ejército en sus instalaciones.

“Si ellos dicen que realmente es un método de adiestramiento hay varias cosas que son muy cuestionables. En primer lugar, ¿por qué una actividad personal se hace en una instalación del Ejército?, porque el perro era de un oficial del Ejército, no del mismo Ejército. Definitivamente su versión ha sido para salir del paso”, indicó Paiva.

La activista precisó que solo se puede educar a un perro con un refuerzo positivo o negativo, pero que este último no implica el ataque o acoso de otro animal.

“No existen otras maneras en ninguna otra parte del mundo. Se han inventado un método que definitivamente constituye un delito. Lo que ha dicho el Ejército es mentira”, sostuvo.

Paiva dijo estar segura de que el perro agredido estaba siendo usado como carnada. “Es algo que se hace en el Ejército, personas que han desertado lo señalan. No es la primera vez que esta institución tiene estas prácticas crueles contra los animales”, comentó.