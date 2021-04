Provistos de frazadas, carpas y cartones, más de 10 familias, que fueron desalojadas de la zona Lomo de Corvina, pernoctaron en vías públicas cercanas al terreno que fue recuperado por la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura. Según el noticiero TVPerú, estos grupos familiares se encuentran acampando en la avenida Separadora Agroindustrial, la avenida Talara y losas deportivas de Villa El Salvador.

En declaraciones al matinal, las personas que invadieron desde la noche del domingo 11 de abril la zona de Lomo de Corvina, indicaron que no se retirarán de la vía pública hasta que se les asigne un lugar para su reubicación. “Vamos a pasar la noche aquí. Estaremos todos los días hasta que nos den un terrenito. No tenemos donde vivir. No tenemos plata, no comemos desde ayer. Tengo mi pequeña de 13 años, y ella no está estudiando”, indicó una de las mujeres que invadió el terreno intangible.

También se observó el caso de otras mujeres que con niños durmieron dentro de un mototaxi que fue prestado por uno de los vecinos que reside en la Av. Separadora Agroindustrial. Otra persona que ocupó ilegalmente Lomo de Corvina dijo que esperan que se instale una mesa de diálogo para que se de una solución a su pedido de tener un espacio para vivir.

“Hay gente en las losas deportivas. Tenemos frío. Estamos a la intemperie. Se espera que vengan más gente”, indicó otra mujer. Las personas desalojadas pidieron apoyo para abastecerse de alimentos y realizar una olla común.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior realizaron el último miércoles la operación en la que se recuperó la Zona Arqueológica Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador, la cual fuera ocupada ilegalmente por más de un millar de invasores. Un gran contingente de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), permanecen en mencionada zona.

