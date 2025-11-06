A menos de dos meses de celebrarse la Navidad, los comerciantes de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, ya lucen en sus puestos las novedades de decoración para los hogares.

Aunque las ventas recién están calentando, se va notando la preferencia de los clientes por las villas navideñas, adornos que representan pequeños pueblos en miniatura, con casitas y figuras de personas y animales.

Estos productos, que vienen en distintos tamaños y modelos, suelen incluir detalles festivos como árboles de Navidad, luces y elementos que tienen movimiento como trenes, carruseles y ruedas de feria giratoria.

“Estas villas navideñas te vienen con carrusel, arbolito y tren. También hay pistas de patinaje, Papá Noel con su reno, entre otras temáticas”, refirió un vendedor de la Galería Tarpuy, donde salen desde los 20 soles. Las más grandes pueden superar los 300 soles.

Villas navideñas salen desde los 20 soles.

Además de las villas, los clientes que van con mayor anticipación a realizar sus comprar para sus hogares o luego vender como minoristas también están llevando grandes y pequeños faroles, en cuyo interior muestran escenas navideñas.

“Están los faroles 2 en 1 y de 2 metros de altura, cuyos precios van desde 390 soles. Otra opción son los más pequeños que cuestan 200 soles”, comentó otra comerciantes del jirón Puno.

Hay faroles de todos los tamaños y con diferentes decoraciones.

Para quienes les gusta decorar, pero tienen presupuesto limitado, ofrecen fundas de puertas desde los 10 soles, así como otros adornos de menor precio.

OJO AL DATO. Según los comerciantes, aún la campaña navideña está baja, pero esperan que conforme se acerque diciembre estas suban.