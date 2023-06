Un video que ya se volvió viral en las redes sociales captó el preciso instante en el que una ambulancia de la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi 6, ubicada en Chorrillos, ‘embisitió’ por unos metros a una camioneta que dejaron estacionada al frente de la puerta de salida.

En el clip difundido este miércoles, la ambulancia, que salía de la estación para tender una emergencia, tuvo que empujar la camioneta marca Suzuki de color blanco y placa CDC-456, para poder salir rápidamente y llegar a su destino.

Desafortunadamente, el dueño dejó su vehículo en el lugar, aun teniendo en cuenta que está completamente prohibido estacionarse en las salidas de otros autos, como el de una ambulancia.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas). Según informó RPP Noticias, el equipo de bomberos salía en ese momento a atender a un paciente que sufrió un atragantamiento.

“En el momento en que los bomberos van a salir a la emergencia, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos un vehículo estacionado delante de la unidad ambulancia. No pudimos moverlo. No tuvimos otra opción que intentar empujarlo con nuestras propias manos. Pero como no lo lográbamos, entonces tuvimos que empujarlo con nuestro propio vehículo”, declaró a RPP Noticias Edward Palacio, primer jefe de la compañía Garibaldi N°6.

Palacio también detalló que esta práctica es bastante recurrente. Varios conductores han dejado estacionados sus vehículos durante horas frente a la estación de bomberos.