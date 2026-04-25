Aurora Caruajulca

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La esperada llegada del papa León XIV al Perú ha entrado en incertidumbre tras sus recientes declaraciones ante la prensa internacional. Lo que parecía una visita casi segura ahora queda en suspenso.

Durante su viaje de retorno a Roma, luego de culminar su gira por África que incluyó Guinea Ecuatorial, el Sumo Pontífice respondió con cautela sobre su posible llegada a Sudamérica.

“No confirmado”, señaló el papa, de nacionalidad peruana, al ser consultado sobre si, tras su visita a España en junio, podría concretarse un viaje a países como Perú o México. Luego añadió con firmeza: “Vamos a ver”.

Estas declaraciones han sido interpretadas como un freno a la expectativa generada a inicios de año, cuando autoridades eclesiásticas locales aseguraban que existía hasta un 80% de probabilidades de que el papa visitara territorio peruano.

CONTEXTO. Según versiones cercanas al entorno eclesial, el pontífice estaría evaluando el complejo contexto político del país. La inestabilidad actual sería un factor determinante para postergar cualquier decisión sobre una visita oficial.

Otro elemento clave es la falta de una audiencia formal entre el mandatario José María Balcázar y el papa Robert Francis Prevost, un paso considerado esencial para concretar un viaje apostólico de esta magnitud.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Peruana confirmaron a OJO que, por ahora, no hay novedades. “El Vaticano tiene que decidir o anunciar las fechas, pero no han dicho nada hasta el momento”, indicaron.

Así, la visita papal que ilusionaba a miles de fieles peruanos queda, por ahora, en pausa.

“No confirmado”, señaló el papa al ser consultado

Robert Prevost, estadounidense nacionalizado peruano y exobispo de Chiclayo, fue elegido como el nuevo Papa (León XIV) en mayo de 2025.