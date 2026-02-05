Ilusión y entusiasmo ha generado en la población peruana el anuncio de que el papa León XIV llegaría al país entre los meses de noviembre y diciembre, según adelantó monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, al dar detalles sobre la reciente visita de los obispos del Perú al Vaticano, en Roma (Italia).

“Cuando le invitamos reiteradamente, él nos dijo algo muy importante: ‘Cuánto quisiera ya estar en el Perú’. Porque ama al Perú, está ansioso, su rostro sonreía cuando le hablamos del tema. Y nos dijo que muy probable (sea) en el mes de noviembre o máximo la primera semana de diciembre”, señaló.

Dado que existe un proceso diplomático y organizativo que debe cumplirse, monseñor estimó que la visita del Sumo Pontífice está confirmada en un 80 %. “Hay toda una estructura que se mueve (para que el Papa visite un país)”, dijo.

“El Papa también es un jefe de Estado, jefe del Estado Vaticano; no puede entrar si el presidente no lo invita”, añadió tras precisar que ya ha recibido la invitación por parte del actual Gobierno y solo falta que los encargados “la procesen y organicen”.

“Pero, de corazón, el Papa me dijo al 80%. Y yo le dije al día siguiente cuando lo vi, que el pueblo peruano no puede vivir de espaldas a esta visita”, anotó.

EMOCIÓN. Desde la Catedral de Chiclayo, donde hace unos años el entonces obispo Robert Prevost oficiaba misa, los fieles se mostraron emocionados con la noticia de su próxima visita, que esperan incluya a su querida Diócesis chiclayana y otras regiones.

“Estoy bien emocionada de esperar su retorno. Pido arreglar las pistas y veredas. Nuestro Perú tiene que estar en alto”, refirió Lila Echandía. “Hay una emoción grande porque queremos verlo, abrazarlo. Sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos cuándo”, expresó la feligresa Imelda.

Justamente, con la esperanza de una visita del Papa, renovarán la Catedral de Chiclayo, cuyas puertas se cerrarán mañana por trabajos de mejoramiento que durarán 90 días.

8 años ejerció el ahora Papa León XIV como obispo de la Diócesis de Chiclayo.

OJO AL DATO. Según el Gobierno Regional de Lambayeque, la intervención en la Catedral de Chiclayo contempla una inversión de S/ 2.4 millones.