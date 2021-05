La mañana de este lunes 24 de mayo se reportó la caída de truenos y relámpagos en Lima y Callao, lo que causó sorpresa y alarma entre los ciudadanos. Y es que en el asentamiento humano de Señor de Huanca en el distrito de Villa María del Triunfo, muchas familias se quedaron sin su techos compuestos de calamina.

“Yo he ido a trabajar, no he visto. Me han llamado cuando el techo ya no estaba en mi casa. Me llamaron preguntando dónde estaba y me dijeron que el aire se había llevado el techo”, indicó una de las pobladoras del lugar.

La señora reveló que demoró una hora y media en retornar a su vivienda para ver lo que estaba sucediendo. Y cuando llegó a su casa se dio con la sorpresa que había perdido su techo.

En tanto, otros vecinos lograron recoger sus calaminas. Ellos colocaron piedras encima para que no vuelvan a desprenderse ante la eventual llegada de vientos intensos.

“Hemos sentido miedo, prácticamente me ha sorprendido toda la bulla, lluvia. Mis hijas se asustaron, después toda la calamina se levantó. Ha sido demasiado fuerte”, contó otro habitante del lugar.

Cabe indicar que Diego Rodríguez, vocero del Senamhi indicó que “los rayos y truenos se deben a un mal tiempo desarrollado al mar”.

Se recomienda a las personas no salir a los techos y menos estar acerca a antenas u otros elementos metálicos, porque pueden generarse hechos lamentables por la atracción de las descargas eléctricas.

