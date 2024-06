La tarjeta de crédito es un recurso financiero muy utilizado a nivel mundial. En nuestro país, a diciembre de 2023, más de 6 millones de tarjetas de crédito han sido emitidas por el sistema bancario. Sin embargo, esta herramienta también resulta una gran tentación que puede llevar al endeudamiento. Para darle un uso inteligente y aprovechar todos sus beneficios, el subgerente de productos pasivos minorista de BanBif, Alfredo Marín, proporciona algunos consejos.

Uso adecuado. “Debe ser usada para ser pagada dentro del ciclo de facturación mensual y eventualmente financiar en varios meses la adquisición de un producto no presupuestado”, resalta el experto. No es recomendable usarla para financiar víveres, alimentos, bienes de aseo que deben tener un presupuesto mensual y, como consecuencia, se pueden desorganizar las finanzas.

Riesgos del retiro de efectivo. Para Marín, en situaciones de emergencia, la mejor opción es disponer de un préstamo en lugar de retirar dinero de una tarjeta de crédito dado el costo de la tasa de interés. En caso no tena otra alternativa, lo ideal es pagar la deuda cuanto antes. “Esta situación se evita construyendo un fondo de reserva. Cuando dispones de dinero en efectivo con tu tarjeta de crédito, estás tomando un crédito que en muchos casos registra tasas de intereses altas”, advierte.

Pagar la totalidad de la tarjeta. Muchas personas buscan pagar todo con la tarjeta y pagan la totalidad en una sola cuota. Esta medida cuenta con muchos beneficios, entre ellos, acumular puntos, millas y financiamiento sin costo desde el momento del consumo hasta la fecha de pago. “Esto demanda de la persona una buena disciplina financiera. La tarjeta de crédito ofrece beneficios como cash back, puntos y descuentos”, concluye el vocero.

¿Cuántas tarjetas debo tener? De acuerdo al experto, dos tarjetas de crédito son suficientes porque un número mayor pueden llevar a que se usen ilimitadamente y generar algún desequilibrio en las finanzas lo que podría terminar en un sobreendeudamiento.

¿Pagar el monto mínimo o el total? Una ventaja de la tarjeta de crédito es que cuando no tiene todo el importe para pagar, puede elegir entre pagar el mínimo y no todo el consumo del mes. No obstante, no es aconsejable pagar el mínimo, porque su deuda puede verse afectada por un interés que la hace crecer.

¿Se puede reprogramar el pago de la tarjeta de crédito? Solo ante un problema de pago, que va más allá del mes o es estructural, conviene conversar con el acreedor para buscar una reprogramación que ayude a calzar el flujo de pagos con los ingresos.

S/ 22 mil millones de crédito utilizado con tarjetas de crédito utilizadas por peruanos a diciembre de 2023.

