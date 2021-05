Andrés Wiese utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la tierna celebración que realizó para su perrita ‘Mentita’, a quien adoptó hace un año, exactamente el 23 de mayo del 2020.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el recordado ‘Nicolás’ de Al Fondo Hay Sitio indicó que su ‘amiga peluda’ lo ayudó a sobrellevar los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida.

“Hoy cumplimos 1 año juntos y nos pusimos guapos. El 23 de Mayo del 2020 llegaste como sabiendo que tu compañía me transformaría la vida y me ayudarías a sobrellevar probablemente los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Casi inseparables desde el primer día, amo la dinámica y la conexión que hemos logrado con el tiempo”, se lee en el inicio de la publicación.

“Adoptar una mascota y asumir esa responsabilidad fue la mejor decisión que pude tomar, pero requiere de tu tiempo, paciencia y sobre todo de mucho amor…(si no vas a ser responsable o no puedes ocuparte, por favor no tengas mascotas)”, añadió.

Por último, el actor expresó sus deseos de seguir compartiendo muchas historias más con su adorada mascota.

“Mi compañera al trabajo y de viajes por carretera, soy feliz cuando las personas te agarran cariño y los haces sonreír aunque sea un momento. Como no podemos saber qué día ni qué año naciste, hoy celebramos tu cumple también… y en realidad no me importa saber tú edad exacta. Yo sólo quiero seguir viviendo mi día a día contigo y ver esa colita moverse de felicidad. Feliz día Mentita”, finalizó.

Recordemos que Andrés Wiese volvió a ser nominado en el concurso “Los 100 rostros más bellos del mundo”. El popular ‘Nicolás’ de Al fondo hay sitio se mostró muy emocionado por su nominación y agradeció a todos sus seguidores quienes lo están ayudando con distintas interacciones.

“Vamos Perú. Gracias por la nominación TC Candler & The Independent Critics”, escribió el artista en sus historias de Instagram compartiendo la publicación de su nominación.

