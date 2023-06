Una fuerte denuncia recae contra el pastor evangélico José Linares Cerón, promotor del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ . Su hija biológica lo acusa por el presunto delito violación sexual y dejarla embarazada dos veces.

La víctima dio su testimonio al programa ‘Al Estilo Juliana’, reveló cómo su propio padre la violó en múltiples ocasiones desde que ella tenía 6 años de edad. La mujer hoy tiene 33 años de edad y dos hijos, producto del abuso sexual.

“Es un pedófilo, me ultrajó durante tantos años, gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas, de traumas (…) Para mi es un lobo disfrazado de oveja, es un monstruo porque me ha hecho daño, me ha marcado, a su propia hija” , comentó al noticiero de ATV.

Su padre la violó y la embarazó

El noticiero informó que la joven quedó embarazada a los 12 años y el bebé nació en el 2003. Su segundo embarazo se dio cuando ella tenía 16 años. Ella culpa al representante del Movimiento ProVida y Familia.

“Me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató psicológicamente duramente muchos años (...) He tenido que recibir terapia psicológica, darme valor. El abuso siempre se daba en los viajes que hacíamos, en el departamento, la bañera, en el cuarto” , dijo.

La denuncia fue presentada en la comisaria de Villa El Salvador.

Sin embargo, este drama no termina allí. Ya que también denunció a Robert Linares, hermano de pastor evangélico, quien también la violentó sexualmente. Su tío paterno también puede ser padre de uno de los dos hijos de la víctima.

TE PUEDE INTERESAR