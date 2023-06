Una nueva modalidad de estafa se ha propagado por medio de WhatsApp. Decenas de números extranjeros se vienen contactando por la red social para ofrecer “un trabajo de medio tiempo” reseñando lugares en Google Maps con la promesa de recibir pagos de dinero por completar tareas en menos de cinco minutos.

Recientemente, se ha reportado que cientos de personas han recibido mensajes de números extraños en WhatsApp ofreciéndoles un trabajo muy cómodo para hacerlo en tus ratos libres. ¿Cuál es la misión? Ayudarles a visibilizar páginas de YouTube, Instagram u otras. El más común es crear reseñas falsas en Google Maps.

Pago de 20 - 30 soles por crear reseñas falsas en Google Maps

Esta es la modalidad de estafa más común. A tu cuenta de WhatsApp te enviarán mensajes desde números extranjeros. No se sabe si son personas o bots. Lo que te comentan es que son parte de un equipo de marketing digital de cierta empresa (que puede existir, pero es falso) que trabaja en darle alcance a algunas páginas por medio de reseñas falsas.

En mi caso, la persona que se presentó existe y hasta tiene redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. Me brindó un trato amable y se presentó como alguien de confianza. Poco a poco te van induciendo a la primera tarea, la cual es generar una reseña falsa para hoteles, restaurantes, lugares históricos y más. Si completas este primer reto, te depositan cierta cantidad de dinero, el cual puede ser desde 10, 20 o hasta 30 soles. Al mes, te prometen que tu ganancia puede llegar hasta los S/1.000 o S/2.000.

Posterior a esto, te piden que completes algunos datos. Tras esto, te envían un enlace para que te unas a Telegram y puedas contactarte con la persona que efectuará la transferencia de tu pago.

Parte de la conversación de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Una vez dentro, te unen a un grupo donde se pasan las tareas del día. Hasta ese momento, todo parece normal. Lo turbio empieza en el momento en que les piden a todos los que forman parte del equipo que realicen una transferencia de dinero, las cuales pueden variar desde 100 a 7.000 soles.

En este punto, me botaron, pues les dije que no tenía dinero para hacer el depósito y, según la persona con la que hablaba, si no hacia esta tarea, quedaba fuera del trabajo. Sin embargo, me presionaron durante horas para que me preste dinero o haga hasta lo imposible para obtener el monto de “al menos 100 soles”.

Lo cierto es que según otros testimonios, lo que buscan es que las personas confíen en ellos hasta que hagan fuertes depósitos de dinero. Tras esto, te bloquean y se desaparecen como por arte de magia.