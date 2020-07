“Basta que haya algún caso en la comunidad para que el riesgo (de contagiarnos) exista”, advierte el epidemiólogo Luis Suárez Ognio, exjefe de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), ante el inicio de cuarentena focalizada, por lo que exhorta a los peruanos a ser cautelosos en su cuidado personal.

Cuatro aspectos a cuidar

En ese sentido, remarcó que existen cuatro dimensiones que debemos entender para aprender a protegernos en esta nueva convivencia. ¿Cuáles son?

El experto refiere que la primera es la distancia: “a mayor distancia con la otra persona el riesgo de transmisión es menor”. La segunda dimensión, en tanto, es el tiempo, que hace referencia a la cantidad de minutos u horas que permanecemos en la calle. “Mientras menor tiempo esté en la calle, el tiempo de exposición al COVID-19 es menor”. Respecto a la tercera, se trata del número de personas con las que uno se pone en contacto. “Si yo salgo y rápidamente regreso y no entro en contacto con muchas personas, el riesgo es menor que si me paro a conversar o voy a una reunión donde hay un grupo de personas”, refirió el experto a OJO. Agregó que la cuarta dimensión detalló es la protección personal, que consiste en el uso de mascarilla y protector facial, si es posible.

Los resultados de la investigación muestran que los pacientes con COVID-19 asintomáticos pueden contaminar sus alrededores. (Foto referencial: Shutterstock)

“Debe considerarse entonces la distancia, el menor tiempo posible en la calle, evitar el agrupamiento de personas y la protección personal. No debe hacerse una sola cosa aislada porque si yo me pongo la mascarilla, pero estoy en una reunión con personas, la cantidad de virus en el aire puede ser mayor, por más mascarilla que use existe riesgo”, explicó.

Suárez Ognio sostuvo que en sus 30 años de trabajo en control de epidemias, esta representa una catástrofe mundial y tenemos que tomar medidas de protección en ese sentido, no desesperarnos por salir, no desesperarnos por volver a divertirnos. “El riesgo continúa todavía, por favor no bajemos la guardia”, refirió.