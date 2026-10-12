Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Braulio de 27 años, que nos escribe desde Los Olivos.
Doctora Magaly Moro, le escribo esta carta con el alma destrozada por un sentimiento que me ahoga en silencio. Me he enamorado perdidamente de Nina, la exenamorada de mi mejor amigo Pedro, y no sé qué hacer con lo que siento. A veces deseo confesarle mi amor a Nina, decirle que es la mujer que he esperado toda mi vida, pero luego pienso que estoy traicionando a mi mejor amigo y me quedo callado.
Cada vez que la veo sonreír, mi corazón late a mil por hora y quisiera abrazarla y besarla; pero por otro lado siento que una parte de mí se desploma por la culpa y el miedo. Sé que ellos terminaron hace unos meses, pero la sombra de Pedro pesa demasiado en mi conciencia y en mi lealtad.
Nina parece mirarme con ternura y me da señales de que también le intereso, lo cual aviva más mi amor, y también mi confusión. Quisiera confesarle lo que mi corazón guarda celosamente, pero el temor a destruir mi amistad con Pedro me paraliza por completo.
Pedro me ha contado que no está en sus planes retomar la relación con Nina, y por ahora ha tomado distancia de ella para evitar confusiones.
No puedo seguir viviendo con esto dentro del pecho, dividido entre el afecto fraternal y un amor que me consume. ¿Qué debo hacer, doctora, para no lastimar a nadie y encontrar un poco de paz en esta encrucijada?
CONSEJO
Querido Braulio, el amor surge sin planificarlo y no puedes culparte por lo que sientes, pero la honestidad con Pedro será tu única salida digna. Habla con él antes de dar cualquier paso con Nina, para que tu lealtad como amigo permanezca intacta. Si la relación terminó hace tiempo, tienes derecho a darte una oportunidad, siempre y cuando actúes de manera honesta. Suerte.