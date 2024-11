Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Nicolás, de 30 años, de Callao:

Doctora Magaly, me encuentro en una situación complicada con mi novia, Valeria, y necesito su consejo.

Llevamos ocho meses de relación, pero antes éramos amigos cercanos. Valeria había pasado por una relación larga de cuatro años que la dejó muy herida, pero cuando empezamos a salir, me aseguró que ya lo había superado. Esto me dio tranquilidad al inicio.

Sin embargo, hace dos semanas, todo cambió. Descubrí que Valeria tiene un tatuaje en la costilla con el nombre de su ex, “Ricardo”. Me di cuenta cuando se puso un top y vi una marca en su piel. Al preguntarle, me mostró el tatuaje y mi mundo se vino abajo.

Reaccioné con frustración: “¿Por qué no me dijiste que tenías este tatuaje? ¿Por qué no te lo has borrado? ¿No habías dicho que habías olvidado a Ricardo? ¿Todavía piensas en él? ¡Siento que me has mentido!”.

Valeria me pidió que me calmara. Me explicó que no había podido borrarlo por diversas razones, pero me prometió que lo haría y que realmente me amaba. Yo no estaba convencido y decidí alejarme.

Desde entonces, ella ha estado intentando contactarme, pero he decidido no responder. Estoy realmente dolido y confundido. ¿Qué debería hacer, doctora?

CONSEJO

Nicolás, entiendo tu dolor. La situación con Valeria muestra que hay asuntos no resueltos. Te recomiendo que hablen abiertamente sobre el tatuaje y cómo afecta su relación. Escucha sus razones y expresa tus sentimientos. Si sientes que su amor es sincero, considera darle otra oportunidad, pero asegúrate de establecer límites claros para sentirte seguro.