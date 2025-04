Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pablo de 32 años, que nos escribe desde Comas.

Doctora Magaly Moro, espero que su consejo me pueda ayudar. Mi novia Kelly quiere tener una boda como la de Alejandra Baigorria y Said Palao y no quiere entender que no tenemos el dinero suficiente para realizar tremenda fiesta.

Kelly y yo planeamos casarnos a fin de año, ya tenemos la iglesia reservada y estamos organizando la fiesta. Desde que Alejandra empezó a compartir los detalles de su matrimonio en sus redes sociales, Kelly ha estado muy al tanto de cada publicación y cuando el sábado por fin fue la ceremonia se quedó impactada con el vestido de la novia, la decoración de la fiesta y la gigantesca torta.

Ahora Kelly quiere una fiesta a lo grande y un vestido de novia con una cola tan larga como la que tuvo Ale. Para cubrir los gastos quiere que pidamos un préstamo al banco. Yo no sé cómo hacerla entrar en razón, que no es necesario gastar tanto en una fiesta, que si vamos a pedir prestado al banco que sea para invertirlo en nuestra casa.

Esta situación ha provocado más de una discusión entre nosotros. Doctora, yo quiero darle a mi futura esposa una boda inolvidable, pero que se ajuste a nuestra realidad económica. No me gusta despilfarrar el dinero, menos si no lo tengo.

Tampoco crea que soy un tacaño, tengo mis ahorros para organizar una boda hermosa, pero Kelly no entiende y dice que no la quiero porque no le doy ese gusto. Yo quiero casarme con mi Kellyta, pero no quiero endeudarme. ¿Cómo hago para que me entienda?

CONSEJO

Querido Pablo, felicito que seas un hombre responsable con tu economía. Habla con Kelly y explícale que pueden tener una boda hermosa dentro de su presupuesto. Si ella realmente te ama, debe entenderte. Toma esta situación como una prueba de cómo afrontarán como pareja otros dilemas a futuro. Si ahora no pueden llegar a un acuerdo, es mejor que piensen bien si quieren casarse. Suerte.