Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Karina, de 48 años, que nos escribe desde Comas.

Querida Doctora Magaly Moro, le escribo porque no sé qué hacer con Mauro, mi marido, que tiene una forma de vestir ridícula y yo soy la burla de todos los vecinos en mi barrio.

Mi marido siempre ha sido fanático de las películas con temática militar, entre sus favoritas están “La caída del halcón negro”, “Full metal jacket”, “Hasta el último hombre”, “Pelotón” y “Salvando al soldado Ryan”. Eso nunca me ha incomodado, porque casi todas las hemos visto juntos.

Lo que sí me molesta es que desde hace un año decidió cambiar su estilo de vestir y ahora prefiere la ropa con temática militar. Tiene pantalones tipo comando, con ese color verde característico; chaquetas, polos y hasta gorras tipo camuflaje. Al principio pensé que se trataría de una moda pasajera, pero cuando vi que dejó a un lado los jeans por los pantalones verde militar y tipo cargo me preocupé.

El colmo es que en ocasiones especiales, como mi cumpleaños, se viste de pies a cabeza con esa ropa. En el barrio los vecinos lo llaman “El Rambo de Collique”. Yo me muero de la vergüenza, pero él se ríe, no hace caso de las bromas.

Doctora, estoy a punto de quemarle toda esa ropa. En dos semanas es el quinceañero de nuestra hija y Mauro está pensando vestirse con su traje de camuflaje para bailar con ella. No sé cómo hacerlo entrar en razón. Mi hija no me ha dicho nada, pero a mí se me caería la cara de vergüenza verlo así en la fiesta. Doctora, ¿qué hago para que mi marido no haga el ridículo en la fiesta de cumpleaños de nuestra hija?

CONSEJO

Querida Karina, no creo que el estilo de vestir de tu esposo sea algo tan grave. Si a él no le incomodan las bromas en el barrio, a ti tampoco te deberían de molestar. Conversa con tu esposo, tampoco es bueno que solo tenga un mismo estilo de ropa, sutilmente aconséjale que haga combinaciones más modernas. Todo es cuestión de que sepas dialogar y persuadirlo. Suerte.