Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Pamela, de 34 años de La Molina.
Doctorcita, estoy en una relación muy bonita con un hombre al que quiero mucho. Llevamos tres años juntos y desde hace uno vivimos en pareja. Nos entendemos, compartimos valores, y siento que él me respeta y me cuida. Pero hay algo que cada vez pesa más en mi corazón: él no quiere tener hijos, y yo sí. Es un tema que nos está empezando a separar sin darnos cuenta.
Desde el inicio fue honesto. Me dijo que no se veía siendo papá, que no quería esa responsabilidad y que estaba feliz con la vida que tenía. En ese momento lo entendí, pero dentro de mí pensé que tal vez con el tiempo cambiaría de opinión. Yo sí quiero ser mamá. No ahora mismo, pero sí en los próximos años. Para mí es un sueño, algo que siempre imaginé vivir.
Hemos hablado del tema varias veces y su posición sigue firme. Me dice que me ama, que quiere estar conmigo, pero que no está dispuesto a tener hijos. Yo me siento partida. Por un lado, lo amo y no quiero perderlo. Pero por otro, me duele pensar que quizás me estoy negando a mí misma algo que deseo profundamente. ¿Qué pasa si con los años me arrepiento? ¿Y si termino sintiéndome frustrada por haber renunciado a ese deseo?
Doctora, estoy confundida. ¿Debo quedarme por amor, aunque eso signifique renunciar a algo tan importante para mí? ¿O debo dejarlo ahora antes de que el tiempo pase y sea más difícil tomar una decisión? ¿Qué se hace cuando hay amor, pero los caminos no van hacia el mismo futuro?
CONSEJO
Querida Pamela, hay decisiones que definen el rumbo de una pareja. Tener hijos no es un tema negociable, es un deseo profundo que merece ser respetado. Si él no comparte ese proyecto de vida, es válido, pero también lo es que tú elijas buscar a alguien que sí lo haga. No es falta de amor, es falta de coincidencia. Escúchate con honestidad y actúa con valentía.