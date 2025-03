Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Claudia, de 34 años, quien vive en el distrito de Jesús María:

Doctora Magaly, quisiera su sabio consejo ante la situación que enfrento con Adolfo, mi pareja desde hace tres años, quien creo teme pedirme la mano. Yo estoy segura de que él sí ha pensado en comprometerse conmigo, pero mi pasado lo frena, y no sé qué hacer para darle seguridad y decirle que no haré lo mismo que le hice a mi ex.

Sucede, doctora, que hace algunos años tuve una relación larga con Joel, un buen chico a quien amé, pero a la vez le hice daño cuando me propuso matrimonio. Aunque llevábamos cuatro años juntos, cuando se arrodilló con el anillo, solo atiné a decirle “no acepto” y salí huyendo del lugar donde estábamos, como la novia del video viral.

Lo que pasó es que, durante las semanas previas a su proposición, yo venía dudando de mis sentimientos. Sentía que habíamos caído en la rutina y que ya no era lo mismo. Solo me había acostumbrado a él. Buscaba la forma de decírselo, pero por no hacerlo en el momento correcto, dejé a Joel con el anillo en sus manos, sin respuestas. No quiso volver a verme y desapareció de mi vida.

Después de un buen tiempo, conocí a Adolfo, a quien considero mi gran amor. Siento que cada día me enamoro más de él. Por algunos comentarios que ha tenido, estoy casi segura de que quiere pedirme que sea su esposa, pero no se atreve por mi historia pasada. ¿Qué hago, doctora? ¿Solo espero o debo decirle algo?

CONSEJO

Estimada Claudia, entiendo que tu historia pasada te haga pensar que Adolfo no quiera comprometerse contigo. Sin embargo, es importante confiar en el amor que él te tiene. Si las dudas persisten, te sugiero mantener una conversación abierta con él sobre cómo te imaginas un futuro juntos y expresar tu seguridad respecto a la idea del matrimonio. Suerte.