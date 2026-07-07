Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Valeria, de 30 años, que nos escribe desde La Perla

Valeria (30 años, San Miguel). Doctora Magaly Moro, no sé si estoy siendo egoísta o si es normal lo que siento, pero últimamente discuto mucho con mi pareja por su familia. Él es muy unido a su mamá y a sus hermanos, y aunque eso me parecía lindo al inicio, ahora siento que muchas de sus decisiones pasan primero por ellos antes que por nuestra relación.

Cada vez que queremos hacer planes, viajar o tomar una decisión importante, siempre termina consultándolo con su familia antes de darme una respuesta. A veces incluso cambia lo que habíamos acordado porque su mamá le sugirió otra cosa. Yo no tengo problema con que los escuche, pero siento que nuestra relación nunca está en primer lugar

Cuando intento hablarlo con él, me dice que exagero y que la familia es lo más importante en su vida. Yo también valoro a la mía, pero creo que cuando uno forma pareja debería haber un espacio propio donde las decisiones se tomen entre dos. No quiero competir con su familia, solo quiero sentir que también soy parte de sus prioridades.

Me duele que cada vez que expreso cómo me siento, la conversación termine en una discusión. Él interpreta que quiero alejarlo de su familia, mientras yo siento que no estoy siendo escuchada. No quiero que esto afecte nuestra relación, pero tampoco quiero seguir sintiéndome en un segundo plano. ¿Se puede encontrar un punto medio entre la familia y la vida en pareja?

CONSEJO

Querida Valeria, es normal que existan lazos fuertes con la familia, pero en una relación de pareja es importante construir también un espacio propio donde las decisiones se conversen entre dos. Más que plantearlo como una competencia, habla sobre cómo te afecta esta dinámica y qué necesitas para sentirte incluida. Suerte.