Por un voto viciado en el bloque opositor Consenso por la Democracia (CD), la lista oficialista de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) ganó la elección por la mesa directiva del Senado, con lo que podrá aprobar las leyes que desee con el voto dirimente de su presidente, el fujimorista Miguel “Miki” Torres.

Las redes sociales estallaron al recordar cómo, en los años 90, con Alberto Fujimori, el fujimorismo compraba votos de parlamentarios con cerros de billetes, algo que creen vuelve como práctica de su hija, Keiko Fujimori, quien prometió “gobernar como” su padre.

Mesa fujimorista

Junto a Torres, la mesa la integran Alejandro Muñante (RP), Nilza Chacón (FP) y Edgar Mancha (RP) como primer, segundo y tercer vicepresidentes, en tal orden.

La elección, en sesión dirigida por Fernando Rospigliosi (FP), requirió de dos vueltas, en medio de la desconfianza dentro de CD, que acordó mostrar sus votos.

Votaciones

En una primera votación, el oficialista FP-RP obtuvo 30 votos contra 29, a raíz de que en una de las cédulas aparecía una marca sobre el 1 y la marca completa sobre el 2 de la lista que impulsaban los aliados de Consenso por la Democracia: Ahora Nación (AN), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG) y Juntos por el Perú (JP).

La oposición postuló de presidente a Daniel Barragán (Obras) y a Jaime Quito (JP), Jaime Delgado (AN) y Nora Bonifaz (PBG) como los vicepresidentes.

Traición

En segunda votación, ya que en la primera nadie alcanzó 31 votos, bastó la mayoría y otra vez fue 30 a 29 para el oficialismo. Y la única que no mostró su voto y la acusan de “traidora” es Silvana Robles (JP).

“Todo ha salido conforme lo esperábamos”, celebró la fujimorista Martha Chávez, senadora elegida en los últimos comicios y parte de la “vieja guardia” de Alberto Fujimori.

Voto dirimente

La socióloga Marisa Glave tuiteó que “claramente hay un pacto bajo la mesa de algún/a senador/a para entregar la mesa directiva al fujimorismo y con eso el voto dirimente para salir de empates en esa sala”.

Se refería así al voto dirimente de Miguel Torres, quien, ante empates, 30 a 30 tal como están conformados los bloques oficialista y opositor, el senador fujimorista decidirá o “dirimirá”.

Poder y diputados

En leyes ordinarias, en el pleno del Senado y la Comisión Permanente, si la votación es empate, el presidente emitirá un segundo voto para romper la igualdad, según el Reglamento del Congreso.

En la Cámara de Diputados se eligió a la oposición: Óscar Reto (presidente) y de vicepresidentes a Analí Márquez (JPP), Harvey Colchado (AN) y José Yataco (Obras).

Niega todo y la suspenden

La senadora cerronista de Juntos por el Perú (JP) Silvana Robles, única de Consenso por la Democracia que no mostró su voto como se acordó, negó ser quien sufragó viciado para dar la mesa directiva del Congreso a Fuerza Popular y Renovación Popular. Acusada en redes de “topo” y “traidora”, juró que fue un “descuido”, pero igual JP la suspendió mientras es investigada.

Que se vaya

El abogado Raúl Noblecilla señaló que la “traidora” debe renunciar a JP o pasarse a Fuerza Popular.

“Todo se inicia con una votación donde consiguen voltear a un senador de la oposición para hacerse con el control de la mesa directiva del Senado”, dijo el analista Gonzalo Banda.