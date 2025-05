Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Sofía, de 22 años, que nos escribe desde La Victoria.

Doctora Magaly Moro, estoy realmente en un dilema y espero que su consejo me pueda ayudar a tomar una decisión. Hace unos meses conocí a Manuel en casa de unos amigos. Desde que lo vi me pareció un hombre muy guapo e interesante.

Es inteligente y divertido; sin embargo, tiene, por decirlo de alguna manera, un defecto: no sabe bailar. Doctora, yo no soy una experta bailarina, pero disfruto de la música, de salir a fiestas y de bailar, en especial la salsa, que es mi género musical favorito, y siempre he salido con chicos que bailaban muy bien.

Es la primera vez que me gusta tanto alguien que no sabe bailar. No es que a Manuel no le gusten las fiestas, por el contrario, es muy alegre y animoso, pero cuando sale a la pista es el centro de los comentarios por los extraños pasos de baile que hace.

La primera vez que salimos a una fiesta, yo estaba feliz hasta que me sacó a bailar. Doctora, no sabe cómo me aguanté las ganas de reírme. Los amigos le jugaban bromas por sus pasos de baile, pero a él poco le importaba, es más hasta se reía con ellos.

Manuel no se acompleja, y creo que eso es lo que me agrada de él, que es un hombre con personalidad. Pero debo confesar que no me agrada que se burlen de él, hasta vergüenza ajena siento.

Él ya me ha insinuado que le gusto, aún no se ha declarado, pero siento que pronto lo hará y yo no sé si aceptarlo o no. ¿Usted cree que soy acomplejada si lo rechazo solo porque no sabe bailar?

CONSEJO

Querida Sofía, no puedes tener razones tan superficiales, como saber bailar, para iniciar una relación de pareja. Lo importante es tener al lado a una persona que te respeta, te quiere y te hace sentir bien. Por lo que me pones en tu carta, Manuel cumple con esos requisitos. No te acomplejes y pon en una balanza lo que realmente es importante en una pareja. Suerte.