Hoy te cuento la historia de Kelly, de 38 años, que nos escribe desde Surquillo.

Doctora Magaly Moro, espero que su consejo me ayude a hacerle entender a mi exenamorado Andrés que lo nuestro es parte del pasado. Tuvimos una relación hace 10 años y estuvimos juntos solo 6 meses porque sentía que nos llevábamos mejor como amigos que como pareja.

Además, Andrés estaba muy confundido, no sabía lo que quería. Sus indecisiones terminaron por aburrirme y decidimos cortar por lo sano.

Desde ese tiempo y hasta ahora hemos mantenido nuestra amistad. Nos escribimos con frecuencia, nos saludamos por nuestros cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. Lo normal entre dos personas adultas y civilizadas, pese a que lo común es que después de terminar una relación cada quien tome su camino.

Mis amigas se sorprenden de lo bien que nos llevamos. Sin embargo, creo que toda esa amabilidad ha confundido a Andrés. Hace poco salimos a comer y me confesó que no me había olvidado, que seguía enamorado de mí, que siente que nuestra relación no empezó en un buen momento, pero ahora él está seguro de lo que quiere y que deberíamos de volver.

Doctora, inmediatamente le dije que estaba confundido, que no podía estar enamorado de mí, que seguro es la nostalgia lo que le hace pensar que lo nuestro puede funcionar. No le quise decir que ya estoy saliendo con otra persona, porque me parecía muy cruel.

Realmente quiero a Andrés, pero como mi amigo, y no quiero herir sus sentimientos. No sé qué hacer para que se olvide de la tonta idea de regresar conmigo. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Kelly, debes ser sincera con Andrés y decirle que tú ya estás en otra relación y solo lo quieres como amigo. Es mejor una verdad amarga, que varias mentiras dulces. Si no le dices las cosas como son, él va a seguir alimentando sus sentimientos hacia ti y eso será peor. Después de hablar con él, tomen distancia para que ordenen sus sentimientos y recuperen su amistad. Suerte.