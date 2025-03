Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Milagros, de 32 años, quien vive en el distrito de San Miguel:

Doctora Magaly Moro, necesito de su sabio consejo. Estoy muy enamorada de Luciano, pero no tengo el valor de presentarlo a mi familia, porque sé que lo van a criticar por su condición social.

Conocí a Luciano en mi trabajo. Llegó a realizar trabajos de pintura. Él es pintor. Desde la primera vez que lo vi llamó mi atención. Con mis compañeras comentábamos que tenía una bella figura, porque realmente es muy atractivo. Decidí conquistarlo. Empecé a coquetear con él y fui correspondida. Así empezamos a salir y ya tenemos seis meses de relación.

Nos llevamos súper bien, es divertido y en la intimidad nos comprendemos perfectamente. Nunca me había sentido tan cómoda con una pareja como con él.

Hace unos días me invitó a su casa para conocer a su familia. Son personas muy sencillas y unidas. Su mamá me contó que era la primera vez que Luciano presentaba a una enamorada a su familia y me sentí muy halagada.

Después de eso, Luciano me dijo que también quería conocer a mi familia y yo no tuve el valor para decirle que no le he hablado a mi familia de él.

Mis padres son muy prejuiciosos y ya me los imagino diciendo cómo una mujer como yo, con un buen trabajo, va a estar saliendo con un pintor.

Yo amo a Luciano; pero no quiero hacerle pasar un mal rato con mi familia. No sé qué excusa decirle para no llevarlo todavía a la casa de mis padres. ¿Qué me aconseja, doctora?

CONSEJO

Querida Milagros, eres profesional y debes ser capaz de tomar tus propias decisiones, sin importarte el qué dirán. Luciano ya te abrió las puertas de su casa y si lo amas de verdad deberías corresponder de la misma manera. Habla con tus padres de tu relación y si sientes que no lo van a aceptar, sé sincera con Luciano y explícale tu situación. Él sabrá comprender.