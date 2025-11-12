Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosario, de 26 años, que nos escribe desde La Perla.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. Llevo un año de relación con Emilio. Es un chico maravilloso, realmente estoy enamorada de él porque es atento, inteligente, guapo, con sentido del humor. Es casi el hombre perfecto, solo tiene un defecto, no sabe bailar salsa.

Usted pensará que soy muy superficial, pero realmente es importante para mí que mi pareja sepa bailar ese ritmo tan sabroso como es la salsa. Yo soy chalaca, así que como comprenderá, llevo el ritmo en la sangre y la salsa es mi género favorito.

Es realmente frustrante que el hombre al que amo no le salga ni un pasito en la pista de baile. Cuando salimos a bailar, yo me muevo con sensualidad y salero; mis movimientos de caderas llaman la atención a donde vaya a bailar, pero ahora también llamo la atención porque mi pareja no baila nada y hasta hace el ridículo.

Debo reconocer que Emilio hace su esfuerzo, él trata de encontrar el ritmo, pero tiene dos pies izquierdos. Pienso que lo mejor sería que se inscriba en una academia de baile, pero no sé cómo decírselo sin herir sus sentimientos. Él cree que no es necesario gastar plata en eso, que con tutoriales en YouTube aprenderá.

Sueño que el día que nos casemos, el primer baile que tengamos como esposos sea “Ojos chinos”, mi canción favorita del Gran Combo de Puerto Rico. ¿Usted cree que debo olvidar mis sueños y lo mejor sea resignarme a aceptar que mi enamorado no tiene ritmo?

CONSEJO

Querida Rosario, entiendo lo mucho que te gusta el baile y que te encantaría disfrutar de ese placer con tu pareja, pero debes entender que no todos nacen con el ritmo en la sangre, como tú. Entiende que en una relación hay cosas más importantes que valorar en la pareja que el baile. Tú dices que Emilio es caballero, inteligente, guapo. Si quieres que tu relación avance, debes centrarte en ver lo bueno que tiene y no en lo que le falta a tu pareja. Suerte.