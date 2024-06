Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Aurora, de 51 años, que vive en Lurín:

Doctorcita Moro, espero no sonar como una mala persona, pero estoy aburrida de vivir la misma situación año tras año. Estoy casada con Joaquín hace 20 años y, desde que lo conozco, siempre está emprendiendo con diversas cosas, pero nunca es exitoso.

Uno que otro negocio le ha funcionado, ha tenido ganancias, pero ha sido por periodos cortos. Luego, nuevamente fracasa y todo termina en pérdidas monetarias.

Ha vendido tablets importadas de China, ha tenido un negocio de postres, ha invertido en ropa para caballeros, incursionó en el rubro de las barberías, abrió un pequeño restaurante en la casa y podría seguir contando todos sus intentos de emprender, pero no terminaría nunca.

Lamentablemente, parece que mi Joaquín no nació para ser una próspero empresario y me duele mucho. Yo lo he apoyado en absolutamente todos sus proyectos e, incluso, también he invertido junto con él, pero estoy cansada de perder mi dinero.

Últimamente me ha pedido que invierta con él para abrir una cafetería temática y me he negado. Mi respuesta le ha generado mucho malestar y está resentido conmigo. Me acusa de no amarlo como antes, sin embargo, mi amor está intacto.

Yo amo a mi esposito, pero quiero disfrutar mi dinero y no invertirlo en emprendimientos que me generarán estrés. No sé si suene egoísta, pero es lo que pienso. Señora Moro, ¿qué hago en esta situación? Espero su consejo. Gracias

CONSEJO

Estimada Aurora, tienes que decirle a tu esposo que si quiere emprender nuevamente, no lo haga apresuradamente, sino que investigue, realice un estudio de mercado, analice los riesgos de pérdidas y tome diversas medidas para evitar fracasar. Por otro lado, tampoco te dejes manipular para invertir. Conversen y lleguen a un acuerdo juntos. Suerte.

