Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabrizio, de 31 años, de Lince:

Señora Moro, siento vergüenza de confesarle hasta qué punto he llegado para encontrar el amor pero, al menos, lo he logrado. Sin embargo, ahora siento un poco de temor que este sentimiento sea algo pasajero.

No he sido capaz de compartir con mis amigos que me uní a este famoso trend de TikTok que consiste en ir al supermercado y colocar una piña al revés en el carrito, lo que significa que estás en búsqueda de un plan romántico, especialmente si recorres el pasillo de los licores.

Después de pensarlo mucho, me animé a hacerlo y fue así como logré entablar una bonita conversación con Anahí. Ella es administradora, tiene 28 años, unos cautivantes ojos verdes y unas curvas de infarto. La verdad, es una mujer muy atractiva, razón por la cual no entiendo qué hacía buscando pareja en un supermercado, cuando pretendientes le han de sobrar.

Luego de interactuar brevemente con ella, la invité a salir y aceptó. En la tercera cita nos besamos y, desde ese momento, nos hemos vuelto inseparables. Es muy tierna, inteligente y hogareña. Se le nota súper respetuosa, pero tanta perfección me da miedo.

Realmente, estoy empezando a sentir cosas bonitas por Ani, aunque es muy poco el tiempo que nos conocemos. No quisiera que mis inseguridades afloren y perder a una chica tan maravillosa. Pero algo me dice que quizás ya ha salido con otros tipos por medio de este trend. En mi caso, es la primera vez, pero no he sido capaz de preguntarle si ella lo ha hecho anteriormente. Todos estos pensamientos me atormentan. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querido Fabrizio, si has tenido la suerte de encontrar a una buena muchacha con la que te sientes cómodo y que, además, te gusta demasiado, entonces pon de tu parte y no permitas que tus pensamientos negativos arruinen lo que podría ser el inicio de algo bonito. Date la oportunidad de conocer más a Anahí, vayan despacio y el tiempo será tu mejor aliado. Puedes preguntarle sobre su pasado o si hizo antes el trend, pero que eso no sea un determinante en tu relación. Mantén la calma.