Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Richardo de 31 años, de Jesús María:

Doctora Magaly, le escribo porque necesito su orientación. Estoy en una situación incómoda con mi novia y, especialmente, con su mamá, y no sé cómo manejarlo.

Mi novia se llama Patricia, y aunque nuestra relación recién tiene seis meses, ya he tenido la oportunidad de conocer a sus padres. Ella me los presentó cuando llevábamos cuatro meses de novios, durante una fiesta familiar. Al principio, me pareció un poco apresurado, pero decidí ir.

El papá de Patricia me recibió de manera cálida, con una sonrisa y mucha amabilidad. Sin embargo, la madre fue completamente diferente. Desde el momento en que la vi, me dio la impresión de que no le caía bien. Me miró de pies a cabeza y, con suerte, me dio la mano. Fue una actitud que me desconcertó y, sinceramente, me dio miedo.

Las veces que volví a la casa de Patricia, noté que su mamá seguía manteniendo esa actitud distante y hasta un poco hostil. La señora me mira con una expresión de desdén. Le comenté esto a Patricia, pero ella me dijo que estaba exagerando.

Doctora, no sé qué hacer. La quiero mucho, pero me siento cada vez más incómodo con esta situación. Siento que su madre está en contra de nuestra relación, y me preocupa que eso afecte lo que estamos construyendo. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Debería seguir intentando o esto es un signo de que esta relación no tiene futuro?

CONSEJO

Querido Richardo, entiendo tu preocupación. Si realmente quieres que la relación prospere, lo mejor es dar tiempo a que las cosas se calmen. Quizás la mamá de Patricia necesita más tiempo para conocerte. Invitarla a compartir un momento, sin presionar, podría ayudar. Sin embargo, no te obsesiones con ganar su aprobación. Tu relación con Patricia es lo más importante.