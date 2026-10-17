Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Susan de 33 años, que nos escribe desde Surquillo.
Doctora Magaly, con mi esposo Roberto siempre hemos trabajado duro para salir adelante y nos hemos apoyado mutuamente, pero empiezo a creer que él tiene un problema con mi reciente aumento de sueldo en el trabajo.
Hace unos meses recibí un ascenso que vino acompañado con un ingreso adicional relevante. Me sentí muy orgullosa porque era algo por lo que había luchado durante mucho tiempo. Al principio, mi esposo me felicitó y me dijo que me lo merecía, pero con el paso de las semanas empecé a notar que su actitud hacia mí estaba cambiando.
Antes, cuando salíamos a comer o queríamos comprar algo para la casa, nos organizábamos para dividir los gastos de acuerdo con nuestras posibilidades. Ahora que gano más, a veces me ofrezco a pagar la cuenta o a comprar algunas cosas que necesitamos, pero Roberto hace comentarios que me incomodan.
Me dice que ya no necesito de nadie, que pronto voy a querer darme todos mis gustos o que seguramente ahora me creo superior a él. Yo intento explicarle que no pienso así y que mi intención es que ambos estemos mejor, pero él se queda callado o cambia de tema.
No quiero que mi nuevo sueldo se convierta en un motivo de competencia entre nosotros, pues jamás he pensado que ganar más me haga mejor persona. Sin embargo, me preocupa que sus inseguridades terminen afectando nuestro matrimonio. ¿Qué puedo hacer, doctora?
CONSEJO
Querida Susan, te aconsejo que converses con Roberto con cariño y, a la vez, con firmeza. Hazle saber que tu ascenso es un logro personal y no una competencia para ver quién gana más. Explícale que valoras su esfuerzo y que el dinero no determina cuánto vale como esposo. Sin embargo, recuerda que no debes hacerte pequeña para que tu pareja se sienta grande.