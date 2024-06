Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Catalina, de 38 años, que vive en Lince.

Doctora Moro, me siento muy mal luego de descubrir que mi pareja le escribe de manera cariñosa a otras mujeres. Hace 6 meses tengo una relación con Jairo. Apenas nos conocimos, él se mostró muy interesado en tener algo serio conmigo e insistió tanto que terminé accediendo, a pesar que no estaba muy segura.

Mi chico es lindo, pero cuando recién empezamos a salir lo noté muy mandado y eso no me agradó para nada. Me atraen más los hombres recatados, no obstante, Jairo me gustaba mucho en otros aspectos, es muy inteligente, guapo, súper pulcro y caballeroso.

Lamentablemente, hace unas semanas descubrí que le escribía muy amoroso a otra mujer. Me quedé fría cuando leí ese chat de casualidad, así que tomé mis cosas y quise irme, pero él me retuvo. Me rogó que me quedara, me juró que la conversación estaba fuera de contexto, pero me dijo que si gustaba podía irme. No sabe lo que hice, fui yo la que decidió quedarse.

A partir de ese momento me he sentido bastante insegura. Ya no me interesa ver su WhatsApp, solo disfruto de su compañía pero con cierto dolor. No lo manifiesto, pero a veces me da ansiedad cuando pienso que quizás coquetea con varias tipas. No sé qué hacer porque yo decidí perdonarlo. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Catalina, en esta situación solo tienes dos opciones. O das un paso al costado y cuidas tu salud mental o, si decides continuar con Jairo, debes olvidar lo ocurrido e intentar que ambos construyan nuevamente la confianza. No ganas nada atormentándote con tus pensamientos, solo lograrás afectar tu estabilidad emocional. También busca apoyo psicológico. Suerte.

