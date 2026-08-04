Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Lucy de 49 años, que nos escribe desde San Martín de Porres
Doctora Moro, me encuentro desesperada porque mi hijo, de 21 años, está sufriendo por amor de una manera que nunca había visto. Su enamorada terminó con él hace unos meses y desde entonces parece otra persona. No quiere estudiar, casi no come, ya no sale con sus amigos y hasta ha descuidado su aspecto.
Cuando intento animarlo o decirle que ya la olvidará, se pone a la defensiva y me dice que nadie entiende lo que está sintiendo. A veces se me escapa decirle que esa chica no era para él, que no lo merecía y que algún día se dará cuenta de que puede encontrar a alguien mejor. Sin embargo, él insiste en que no hable así de ella y parece necesitar que los demás respeten la imagen que aún conserva de su relación.
Siento que la ha idealizado y que no quiere aceptar que la relación terminó. Quizá por eso rechaza cualquier comentario que cuestione lo que vivieron o la forma en que recuerda a esa chica. Yo solo quiero que deje de sufrir, pero también empiezo a entender que no puedo convencerlo de olvidar a alguien para quien todavía tiene sentimientos.
Mi hijo ya está recibiendo ayuda psicológica, pero no sé cómo actuar con él. A veces quiero obligarlo a salir, comer o retomar sus actividades, pero también tengo miedo de presionarlo demasiado. Doctora, ¿qué puedo hacer para acompañarlo en este momento?
CONSEJO
Estimada Lucy, ver sufrir a un hijo puede ser muy doloroso, pero es importante recordar que cada persona vive el duelo por una ruptura de manera diferente. Acompañarlo, escucharlo y respetar sus tiempos puede ayudarlo más que presionarlo para que olvide rápidamente a su expareja. Si ya recibe apoyo psicológico, anímalo a continuar con ese proceso y mantente atenta a cualquier cambio que pueda indicar que necesita mayor ayuda.