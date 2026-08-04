Se trabaja en la preparación ante las lluvias que traerá el fenómeno de El Niño cuando se intensifique y también para atender la emergencia con los daños que ocasione, confirmó la presidenta Keiko Fujimori.

La mandataria indicó que sesenta puntos críticos se identificaron para la descolmatación del río Piura.

Ese lunes, además, Fujimori visitó sin aviso a la Comisaría de 26 de Octubre, en Piura, para tomar nota de sus necesidades y apoyar a los policías.

Recursos

Al visitar ayer Piura, donde anunció una inversión de 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región en un plazo máximo de cuatro meses, remarcó que la prioridad, ante la llegada de El Niño, es “salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños”, y “cuidar de nuestro agro, que la agricultura no se vea afectada”.

Anticipó que “pisará el acelerador” para agilizar los trabajos, al destacar que “no se ha hecho nada” en Piura y otras zonas de cara a la limpieza de cauces de los ríos y otras intervenciones para evitar o reducir los desbordes.

Promesa

Al prometer visitas constantes a Piura para liderar las acciones de preparación ante la emergencia, Fujimori puntualizó que, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se ha dispuesto contar con refugios y almacenes.

También se busca apoyo a nivel internacional para conseguir motobombas, carpas, alimentos y bienes de ayuda humanitaria.

Muy difícil

Fujimori destacó que “esperamos no necesitarlo, pero si se necesitara, como parece ser, y las estadísticas muestran que va a ser un Niño muy difícil, pues estaremos preparados”.

“No solamente vamos a trabajar en la preparación, sino también para la emergencia (...) Hemos determinado que tenemos que preparar refugios y almacenes, fortalecer colegios y hospitales. Además, iniciaremos el programa de vacunación contra el dengue”, afirmó Fujimori.

Facultades

Por otro lado, Fujimori aseguró que la próxima semana se presentaría al Parlamento el proyecto de ley de delegación de facultades al Ejecutivo para dictar decretos legislativos, normas con valor de ley.

Apelo “a la buena voluntad, al análisis objetivo de parte de los diferentes grupos políticos”. “Estoy segura (de) que (el pedido) va a contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas”, aseveró Fujimori .

Caso Toledo

Sobre el pedido de indulto de Alejandro Toledo, explicó que seguirá un proceso de evaluación basado en criterios técnicos, médicos y humanitarios.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis. Uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, acotó Fujimori, al dejar abierta la puerta a indultarlo.

Refirió que la Comisión de Gracias Presidenciales a ser designada analizará el pedido del expresidente y emitirá un informe que será base para la decisión presidencial.