Las organizaciones sociales que trabajan para promover una mejor alimentación en las comunidades peruanas tienen una nueva oportunidad para fortalecer sus iniciativas. Ya están abiertas las inscripciones de “Alimenta tu Causa”, un concurso que otorgará 15 mil soles al proyecto ganador con el objetivo de impulsar acciones que fomenten hábitos de alimentación saludable y contribuyan al bienestar de más familias.

La iniciativa, impulsada por Grupo Bimbo, está dirigida a organizaciones sin fines de lucro de todo el país que desarrollen proyectos relacionados con la educación alimentaria, la nutrición o la promoción de estilos de vida saludables.

El financiamiento permitirá potenciar la implementación o el crecimiento de una propuesta con impacto social, mientras que otras organizaciones participantes también podrán acceder a donaciones de productos y acciones de voluntariado corporativo.

“Hoy lanzamos oficialmente ‘Alimenta Tu Causa’, una iniciativa que representa como pocas nuestro propósito de ‘Alimentar un Mundo Mejor’. En Bimbo Perú creemos que la alimentación es una poderosa herramienta para transformar vidas y construir comunidades más fuertes. Queremos apoyar proyectos que acerquen una mejor nutrición y hábitos saludables a quienes más lo necesitan, generando un impacto positivo y duradero”, señaló Andrés Ferrero, gerente general de Bimbo Perú.

La convocatoria busca reconocer iniciativas capaces de generar cambios sostenibles en las comunidades, promoviendo el acceso a una alimentación más saludable como un factor clave para mejorar la calidad de vida.

Un jurado especializado evaluará todas las propuestas y seleccionará un único proyecto ganador. Las organizaciones interesadas podrán postular hasta el 31 de agosto de 2026. Las bases del concurso y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en la web Alimenta tu Causa Perú (https://alimentatucausa.com/peru/)