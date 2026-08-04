Cada vez más peruanos deciden “cerrar la fábrica”. El Ministerio de Salud (Minsa) reveló ayer que el uso de métodos anticonceptivos aumentó 15 % en el último año y ya supera los 1,2 millones de personas que los utilizan anualmente, en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar.

Este mayor acceso ha contribuido a reducir en un 18 % los embarazos no deseados, reflejando un cambio en el comportamiento de las parejas al momento de decidir el número de hijos que desean tener.

Uno de los cambios más notorios se observa entre los hombres. La demanda de vasectomías, un procedimiento sencillo y definitivo para quienes ya no desean tener más hijos, se ha incrementado de manera exponencial.

“En el año 2018 teníamos solamente una producción de 50 vasectomías anuales. Ahora tenemos más o menos un promedio de 5 mil anuales”, señaló Marisol Campos, responsable de Planificación Familiar del Ministerio de Salud (Minsa).

Este aumento, sostuvo, se ha ido dando de forma progresiva año tras año y la actual cifra evidencia un mayor involucramiento masculino en la planificación familiar.

SOLICITADO. Esta creciente demanda también se refleja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde cada lunes se programan hasta diez vasectomías gratuitas, a través del Módulo de Planificación Familiar del Departamento de Ginecología y Obstetricia,

El establecimiento señaló que hay un cambio en las decisiones reproductivas de las familias pues “muchos de los usuarios que actualmente acuden a consulta manifiestan que desean tener un solo hijo, por lo que buscan información sobre métodos anticonceptivos que les permitan planificar de manera responsable su proyecto de vida familiar”.

Esto va acorde con la caída histórica de la natalidad reportada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): pasó de 6,8 hijos por mujer entre los años 40 y 60 a solo 1,7 en la actualidad.

OJO AL DATO. La ampolla anticonceptiva, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino (DIU) son los anticonceptivos más usados por mujeres.