Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alondra, de 39 años, quien me escribe desde Breña:

Doctora Moro, antes de contarle mi historia quiero agradecerle por ser un refugio seguro para miles de lectores, incluida yo. Valoro que le preste atención a todas las historias, sin importar si son tontas o ridículas, como es mi caso.

Tengo una bonita relación con Rafael desde hace 1 año. Siento que somos almas gemelas, salvo por un aspecto que es sumamente importante para mí: mi chico no sabe ni quiere aprender a bailar salsa, un género musical que me fascina.

Cuando recién nos conocimos, le dije que uno de mis pasatiempos favoritos era ir a diferentes salsódromos. No soy la más experta bailando salsa, pero he llevado clases y me defiendo. Aunque, sin ánimos de sonar pretenciosa, me suelen decir que bailo súper bien.

Al inicio de nuestra relación Rafael se esmeraba por complacerme e íbamos a bailar salsa juntos. Lo hacía bastante mal, pero yo le enseñaba algunos pasos y me consolaba la esperanza de que, poco a poco, iría mejorando.

No obstante, a medida que pasaban los meses, mi pareja se negaba a ir conmigo a bailar y tampoco quería llevar clases, tal y como me lo prometió. “Te mentí, no me gusta la salsa, es más, la detesto”, me dijo un día ofuscado.

Yo lo amo, pero me duele no poder compartir algo que disfruto tanto junto a mi novio. Yo he hecho muchas cosas que no me gustan por complacerlo. Me decepciona su egoísmo. He pensando en dejarlo por no saber bailar salsa, pero temo equivocarme. ¿Qué me aconseja, doctora?

CONSEJO

Querida Alondra, que tu pareja no sepa bailar salsa no es una razón de peso para terminar tu relación, mucho más si me dices que hacen buen equipo. Piensa bien las cosas o podrías lamentarte. Mejor disfruta tú sola de este género que te fascina, las parejas no son perfectas. Por otro lado, no hagas cosas que no te gustan solo por complacer a tu novio. Aprende a decir que no.