Magaly Moro
magalymoro@prensmart.pe
Rebeca (25 años, Cercado de Lima). Doctora Magaly, no sé por dónde empezar Siento que mi mundo se desmoronó de un momento a otro. Mi novio me dejó y no fue por una discusión o una pelea. Fue por otra mujer. Una mujer de 40 años, con dinero y estilo de vida que yo jamás podría darle.Siempre pensé que nuestra relación era sólida. Llevábamos planes, risas, tardes de películas y paseos sencillos que a mí me hacían feliz.
Pero de pronto, él empezó a salir a lugares caros, a restaurantes lujosos y viajes que yo ni siquiera conocía. Todo con ella. Yo, que siempre le di cariño, atención y apoyo, me sentí reemplazada de la peor manera.Cada vez que veo fotos de ellos juntos en redes sociales, siento un vacío enorme. Me duele que lo que yo podía ofrecer, mis detalles y mi amor sincero, no haya sido suficiente.
Me pregunto si alguna vez me amó de verdad o si siempre estaba buscando algo que yo no podía darle.Hace unas semanas, vi, a través de fotos de redes sociales, que salieron a cenar a un restaurante que yo siempre había querido conocer. Lo vi también cambiado, llevaba una camisa de marca y un anillo de oro, que seguramente esa mujer le regaló.
Doctora, me duele ver que mi amor y mis esfuerzos no valieron. Me duele aceptar que, para algunas personas, el dinero y el lujo pesan más que los sentimientos. Y aunque intento seguir adelante, todavía siento que algo dentro de mí se rompió. No sé qué hacer. Solo me siento triste.
OJO AL CONSEJO
Querida Rebeca, lo que sientes es completamente válido; perder a alguien que amas por motivos externos genera un dolor profundo. Permítete sentir la tristeza sin juzgarte: llorar y aceptar la realidad es parte del proceso de sanación. Recuerda que el valor de una persona no se mide por dinero, regalos o lujos, sino por la autenticidad de sus sentimientos.