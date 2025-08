Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Luciana, de 24 años, que nos escribe desde San Juan de Miraflores.

Luciana (24 años, Centro de Lima). Querida doctora Magaly, llevo seis meses de relación con Leonardo. Nunca pensé escribirle, pero hoy lo hago con el corazón en la mano.Hace semanas le pregunté qué haríamos por Fiestas Patrias, pensando en pasar unos días juntos, viajar o al menos compartir una cena. Él solo me decía “ya veremos” o “tranquila, algo se nos ocurre”.

Yo, ilusionada, esperaba que me sorprendiera. Pero lo que vino fue todo lo contrario.Un día antes del 28 de julio me enteré —por redes sociales— que Leonardo se fue a la selva con su grupo de amigos, hombres y mujeres, sin decirme nada claro. Solo me mandó un mensaje diciendo “voy a desconectarme un rato, luego hablamos”. Me dejó sola, sin planes, sin compañía y con una tristeza que no esperaba.

Mientras yo lo esperaba con emoción, él se iba de fiesta en Iquitos, subiendo historias bailando y tomando con chicas que ni siquiera conozco.Lo que más me duele no es que se haya ido de viaje… es que no me incluyó, no me avisó y no le importó cómo me sentiría yo. Me hizo sentir invisible.Cuando se lo hice ver, me señaló que recién llevábamos pocos meses de conocernos y que por eso prefería hacer planes con sus amigos, a quienes conoce de más tiempo.

Que no lo tome como nada personal. Doctora Magaly, ¿esto es normal? ¿Soy muy intensa por querer compartir feriados con mi pareja? ¿O simplemente no soy parte de sus prioridades? Necesito entender si vale la pena seguir con alguien que me deja de lado en momentos que deberían ser de los dos.

OJO AL CONSEJO

Querida Luciana, no eres intensa por esperar lo mínimo en una relación: consideración, comunicación y tiempo compartido. Cuando alguien te quiere, busca incluirte en su vida, no dejarte esperando mientras se divierte con otros. Decirte que “no es nada personal” mientras te excluye, sí es personal, y también es una señal. No justifiques lo que te duele.