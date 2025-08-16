Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Esther de 34 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Magaly Moro, no quiero que piense que soy una mujer interesada, pero no me he sentido apreciada por mi pareja, Juan Carlos, quien me propuso matrimonio el mismo día que “su comandante”, como le dice él a Cristiano Ronaldo, lo hizo con su pareja Georgina Rodríguez.

Según él, el acto del futbolista al que admira lo inspiró a pedirme la mano, pues nosotros también llevamos largo tiempo de relación y convivimos también hace años.

Sinceramente, ninguno de los dos estábamos muy interesados en casarnos, sentimos que es más una formalidad. Por eso, su pedida fue inesperada, muy linda, pero hubo un detalle que me quitó un poco la emoción.

Yo sé que mi novio no tiene el dineral que “CR7”, quien como vi en las noticias le compró un anillo carísimo a Georgina. El que puede, puede. Sin embargo, al menos esperaba que sea una joya de valor porque considero que se trata de un objeto especial.

Yo amo mucho a Juan Carlos, es el amor de mi vida, y le dije que sí sin dudarlo. Una vez que me colocó el anillo, me pude percatar recién que era uno simple. Luego, como sacándole información, me dijo que prácticamente lo compró en una tienda cualquiera, por el apuro.

Entiendo que no haya tenido mucho tiempo para elegirlo, pero es muy barato, doctora. No creo que yo merezca un detalle de tan bajo precio. Ahora, no sé si decirle mi sentir; además, me preocupa que planifique una boda de bajos costos. ¿Le digo, doctora, o sueno interesada?

CONSEJO

Querida Esther, felicitaciones por el compromiso con Juan Carlos. No pienso que seas una mujer interesada, pero sí creo que debes tener cuidado con la forma de expresar tu sinsabor. No se trata de reprimir, estoy de acuerdo que es algo necesario de hablar. Es mejor que él lo sepa, que escuches sus descargos y, de planificar la boda, lo hagan juntos y considerando los gustos de ambos.