Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alonso (26 años, San Luis.

Doctora Magaly Moro, estoy en un dilema muy grande por eso me atreví a escribirle, esperando que su consejo me pueda ayudar. Le cuento que estoy enamorado de mi mejor amiga, pero ella no lo sabe.

Carmen y yo nos conocemos desde el colegio, estudiamos juntos toda la primaria y la secundaria. Ella es una chica muy linda, alegre y nos llevamos tan bien, que a veces solo con mirarnos ya sabemos lo que el otro quiere decir. Esa complicidad que hay entre ambos ha hecho que nazca en mí un sentimiento muy hermoso hacia ella.

Me he enamorado de Carmencita. Sin embargo, no le he podido confesar mis sentimientos porque temo no ser correspondido y arruinar nuestra bonita amistad. A veces sospecho que ella también siente lo mismo por mí, porque cada vez que he salido con una chica o he tenido alguna enamorada, ella siempre les encuentra algún defecto. Lo mismo me pasa cuando Carmen me ha presentado a algún pretendiente o enamorado.

Ahora los dos estamos solteros, no tenemos ninguna relación seria. En nuestros ratos libres nos gusta ir al cine, salir a comer o ver televisión en su casa o la mía. La pasamos muy bien juntos. Cuando estoy con ella puedo ser yo mismo, no tengo que hacer esfuerzos para impresionarla, y realmente estoy muy cómodo a su lado. ¿Usted cree, doctora, que debería confesarle a Carmencita que estoy enamorado de ella?

CONSEJO

Querido Alonso, si estás seguro de tus sentimientos hacia Carmen, debes ser sincero y confesarle lo que sientes. Sin embargo, existe la posibilidad de que solo te vea como un amigo y no te corresponda. De ser así, no lo tomes a mal, lo importante es que saldrás de la duda y podrás seguir con tu vida y enamorarte de otra chica que te quiera. Suerte.