Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juliana, de 23 años, de Chorrillos:

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. Hace unos días se realizó en nuestro país la cumbre APEC, donde llegaron los líderes de las 21 economías más importantes de la región Asia-Pacífico. Entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien arribó con un gran contingente militar.

Yo trabajo en una tienda en Larcomar, que está frente al hotel Marriot, donde se hospedó el presidente norteamericano. Los militares, en sus momentos libres, visitaban las tiendas del centro comercial y ahí conocí a Smith, un militar guapísimo que me flechó desde el primer momento que vi sus ojos verdes.

Doctora, usted pensará que exagero, pero créame cuando le digo que nunca me había pasado algo así. Smith entró a la tienda donde trabajo, como yo hablo inglés a la perfección, mi jefa me envió a atenderlo.

Su hermosa sonrisa, su porte atlético y sus brazos fornidos me hicieron soñar. Yo me imaginaba estar entre sus brazos. Él me preguntó por algunos productos, yo estaba nerviosa, pero lo atendí muy bien. Al salir de la tienda me quedé triste porque ya no lo volvería a ver. Pero grande fue mi sorpresa cuando regresó al día siguiente.

Doctora, casi me caigo de espaldas cuando lo vi entrar y me dijo: Hi (hola, en inglés). Yo inmediatamente lo atendí, pero luego me sorprendí más cuando me dijo que solo había regresado para verme. Quizás lo dijo en broma, pero luego intercambiamos números telefónicos y nos mensajeamos de vez en cuando.

¿Usted cree que hago bien en seguir en contacto con él?

CONSEJO

Querida Juliana, creo que te estás dejando llevar por la emoción. No puedes pensar que un hombre que recién conoces sea el amor de tu vida. No dudo de que sientas atracción por él, pero eso no es amor. Para amar a una persona primero hay que conocerla bien. Te aconsejo que tomes las cosas con calma, no te ilusiones demasiado porque podrías decepcionarte. Suerte.