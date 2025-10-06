Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Maribel de 46 años de Comas.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. Hace seis meses falleció el amor de mi vida, mi esposo Eugenio. Un infarto se lo llevó de un momento a otro. Él tenía 58 años y una serie de males crónicos que lo aquejaban; sin embargo, no esperaba que su muerte fuera tan repentina.

En el velorio, muchos familiares y amigos llegaron para acompañarme y darme el pésame. Entre ellos Héctor, un viejo amigo de mi esposo a quien solo conocía de lejos. Cuando me tomó de las manos para darme el pésame, le juro doctora que sentí una corriente que estremeció todo mi cuerpo. Sus grandes ojos negros me miraban fijamente y yo sentía que me perdía en ellos. Fue una cuestión de segundos, pero me parecieron horas.

Un mes después de ese encuentro, tuve el impulso de escribirle, porque sentía que algo había surgido entre los dos al momento de entrelazar nuestras manos, y le pedí vernos para conversar. Al principio, él no quiso aceptar y me dijo que “era peligroso”. Yo insistí y le expliqué que solo quería que me escuche.

Nos citamos en una cafetería del Centro de Lima. Doctora, cuando él llegó, se acercó a saludarme y sin decir una palabra me besó en la boca. Me sorprendió, pero le correspondí. Me agradó mucho. Héctor me dijo que le gustaba, pero que no podía estar con la viuda de su amigo y que mejor era no caer en la tentación.

Doctora, yo aún siento el sabor de sus besos y quisiera volver a verlo. ¿Usted cree que hago mal en sentir algo tan intenso por el amigo de mi difunto esposo?

CONSEJO

Querida Maribel, sentir deseo por alguien solo demuestra que estás viva. Sin embargo, debes entender que Héctor tal vez piensa que si se involucra contigo estaría traicionando a su amigo. Debes ir con calma. Si realmente ha surgido un sentimiento profundo, sé sincera con Héctor y dile lo que sientes. Si pese a eso no desea corresponderte, es mejor que te alejes.