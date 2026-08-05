Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos de 26 años, que nos escribe desde Pueblo Libre

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su sabio consejo para saber qué decisión tomar con respecto a mi vida sentimental. Hace unas semanas conocí a Rosalía, una chica guapísima, inteligente, alegre, baila hermoso y es muy divertida.

Con ella puedo conversar de todo, hasta de fútbol, que es un tema que me apasiona. Después de tanto buscar, pensé que por fin había encontrado a la mujer de mi vida. Sin embargo, grande fue mi sorpresa al enterarme de que ella es hincha acérrima de Alianza Lima, porque yo soy hincha a morir de Universitario de Deportes.

Siempre soñé con llevar al estadio a mi enamorada y disfrutar juntos de ver jugar a la crema. A mis anteriores parejas no les gustaba el fútbol, así que nunca pude cumplir ese sueño. Pero cuando conocí a Rosalía y vi que a ella le gustaba el fútbol tanto como a mí, nos imaginé yendo de la mano al Monumental y gritar juntos los goles de la “U”.

Pero ahora ese seueño será imposible de realizar, porque ella es hincha del equipo blanquiazul. Me siento frustrado, porque sé que ninguno de los dos cambiará de equipo para complacer al otro. Aunque nos llevamos muy bien en otros aspectos y congeniamos bastante, pienso que el tema del fútbol sería un impedimento para concretar una relación de pareja.

Doctora Magaly, ¿usted cree que estoy exagerando? O ¿me aconseja sincerarme con Rosalía y confesarle mis sentimientos, pese a que somos hinchas de equipos rivales?

CONSEJO

Querido Carlos, el fútbol no debería ser un obstáculo en tu felicidad. El amor verdadero no puede estar por debajo del sentimiento que se tenga por un equipo de fútbol. Si realmente te interesa Rosalía, te aconsejo que hables con ella y le digas lo que sientes. Amar también es respetar nuestros gustos y diferencias. Si ambos se quieren, sabrán encontrar un equilibro. Suerte.