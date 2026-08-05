Perros de diferentes razas y tamaños fueron los protagonistas del World Dog Surfing Championships 2026, en la playa Linda Mar, en Pacifica, California, Estados Unidos.

La competencia, considerada el campeonato mundial de surf para perros, contó con categorías para mascotas pequeñas, medianas y grandes.

Las condiciones del mar presentaron un oleaje más intenso de lo habitual, pero igual los canes pudieron dominar a las olas al avanzar sobre sus tablas hacia la orilla.

De todo

Perros de diferentes razas y tamaños fueron los protagonistas del World Dog Surfing Championships 2026, un peculiar evento que reunió a cientos de personas este fin de semana en la playa Linda Mar, en Pacifica, California.

La competencia, considerada el campeonato mundial de surf para perros, contó con categorías para mascotas pequeñas, medianas y grandes, además de pruebas de paddleboard y modalidades en las que los canes compartieron la tabla con sus dueños.

Los jueces calificaron aspectos como el tiempo que cada perro permanecía sobre la tabla, su estabilidad, confianza y la habilidad para mantenerse sobre las olas.

Mar bravo

En esta edición, las condiciones del mar presentaron un oleaje más intenso de lo habitual, por lo que los organizadores dieron prioridad a la seguridad de los participantes.

Debido a ello, el tradicional reconocimiento al “Top Dog” fue sustituido por un premio especial denominado “Spirit of Surfing” que destacó el entusiasmo y la participación de los competidores.

Desfile

Además de la competencia, el evento incluyó un desfile de disfraces, actividades familiares, exhibiciones y campañas de adopción y bienestar animal.

Con chalecos salvavidas y acompañados en todo momento por sus entrenadores, los perros volvieron a demostrar que el surf también puede ser una actividad para las mascotas, convirtiendo el campeonato en uno de los eventos más llamativos y esperados del verano en la costa de California.