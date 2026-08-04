Lima se convertirá en el principal punto de encuentro del deporte limpio en las Américas los próximos 13 y 14 de agosto, cuando reciba a autoridades, especialistas y representantes de organismos deportivos de distintos países para analizar los cambios que traerá el nuevo Código Mundial Antidopaje 2027 y los desafíos para su implementación.

El Simposio Regional de las Américas 2026 de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reunirá a organizaciones nacionales y regionales antidopaje, comités olímpicos, federaciones internacionales, organizadores de grandes eventos deportivos, laboratorios acreditados, deportistas y representantes gubernamentales.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo orientadas a fortalecer la aplicación de las nuevas normas internacionales, intercambiar experiencias entre los países de la región y reforzar las estrategias para prevenir y combatir el dopaje en el deporte.

La ceremonia inaugural contará con la participación del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Bańka; el director general de la AMA, Olivier Niggli; el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; la presidenta de ONAD Perú, Cecilia Moncada Tasayco; y el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, Jorge Talavera Traverso, entre otras autoridades nacionales e internacionales.

El encuentro es organizado por la Agencia Mundial Antidopaje con el respaldo del Comité Olímpico Peruano y la Universidad San Ignacio de Loyola, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, la Organización Nacional Antidopaje del Perú y el Comité Paralímpico Peruano.

La realización del simposio en Lima posiciona al Perú como sede de uno de los principales espacios de debate técnico sobre integridad deportiva en la región, en un momento clave para la actualización de las normas que regirán la lucha contra el dopaje a nivel mundial.