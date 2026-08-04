Más de 65 mil personas han sido evacuadas y 700 viviendas resultaron arrasadas por los incendios de los últimos días en el noroeste de Estados Unidos, sobre todo el estado de Washington, mientras se reportó ayer que 70 grandes fuegos por todo el país calcinan más de 770 mil hectáreas.

La mayoría de ellos arden en los estados de Oregón (20) y Washington (16), este último el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y calcinaron más de 600 mil hectáreas.

Estados Unidos

En Washington se evacuó más de 65 mil personas en el condado de Spokane por los fuegos, que han destruido 700 residencias.

En Oregón e Idaho, el incendio fronterizo Big Grass Fire ha arrasado cerca de 340,000 acres y apenas se contuvo en 19 %.

Canadá

En tanto, en Canadá existen cientos de focos activos en varias provincias que arden, como Columbia Británica y Pear Lake.

Las columnas de humo generadas en el oeste y norte de Canadá han cruzado la frontera estadounidense, comprometiendo la calidad del aire en ciudades como Nueva York y Boston.

Europa

En Europa, Grecia es el país más afectado por los vientos cambiantes y la complicada orografía del terreno. Miles han sido evacuados de la capital Atenas por un gran incendio forestal a solo 35 kilómetros. Se combaten focos en el Peloponeso y la isla de Creta.

A pesar de una ligera mejoría meteorológica en algunas zonas, España afronta una de las peores temporadas de incendios de las últimas décadas.

Francia y Portugal reportan avances en la lucha contra sus incendios, aunque no se encuentran totalmente controlados.