Los puestos fronterizos serán militarizados, iniciativa que será evaluada por el Consejo de Ministros y requerirá facultades al Congreso para que se formalice mediante un decreto legislativo, adelantó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

“Las Fuerzas Armadas procederán a custodiar las fronteras para evitar que estas lacras vuelvan a ingresar al territorio nacional”, señaló al ratificar que los extranjeros que cumplan sus condenas en Perú serán expulsados de inmediato.

El exministro de Defensa Jorge Moscoso explicó que el apoyo militar a la Policía exige una estrategia integral y un marco legal.

Advertencia

“Delincuente que cumple su condena, no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad”, aseveró.

A tal efecto, enfatizó, las fronteras se cerrarán para el ingreso de hampones del exterior.

“El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso, esto lo vamos a aprobar en el Consejo y parte tendrá que ver también con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso de la República”, declaró a los periodistas en el Grupo Aéreo N° 8, al recibir a peruanos que retornaron de Venezuela en un avión de la FAP que el domingo llevó a Caracas a tres miembros del “Tren de Aragua” que habían cumplido sus condenas en el Perú.

Canciller

También presente en la llegada de nuestros compatriotas, el canciller Carlos Espá afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori continuará con la expulsión de delincuentes extranjeros con “mano firme”, como parte de la estrategia para combatir la delincuencia.

“Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todos los de alta peligrosidad, como son los elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar. Este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a los peruanos”, subrayó Fujimori.