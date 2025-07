Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elianna, de 40 años, que nos escribe desde Barranco.

Doctora Magaly Moro, le escribo esta carta resignada a la idea de que el amor no está hecho para mí. Soy una profesional destacada, tengo una buena posición económica, casa propia y un trabajo estable, pero en el amor siento que soy un fracaso.

Llevo más de tres años sola. He intentado de todo para encontrar el amor, hasta usé el aplicativo Tinder para conocer a alguien interesante, pero me fue mal. Salí con un chico, pero lo dejé porque económicamente no me convenía.

Lo que sucede, doctora, es que yo busco que mi pareja sea una persona con buena posición económica, que gane más dinero que yo. Mis amigas me dicen que soy muy superficial y que no valoro los sentimientos. Yo pienso que están equivocadas, porque no se puede vivir solo de amor.

Hace unos días conocí a Arturo, es profesor en el colegio donde yo trabajo como supervisora. Me parece un hombre atractivo, hemos salido en dos oportunidades en plan de amigos, nada más.

Aunque no voy a negarle que Arturo me gusta, estoy haciendo mi máximo esfuerzo para no lanzarme a sus fornidos brazos y comérmelo a besos, ya que no puedo involucrarme sentimentalmente con él porque gana menos dinero que yo.

Doctora, de tener una relación con él, prácticamente tendrían que mantenerlo porque su sueldo de profesor no nos alcanzaría para nada. No sé qué hacer, si lanzarme a los brazos de Arturo y entregarme al amor, o alejarme de él y buscar al hombre que cumpla con mis expectativas económicas.

CONSEJO

Querida Elianna, pienso igual que tus amigas, eres superficial, solo valoras lo material y no te importan los sentimientos. Si sigues por ese camino, dudo que encuentres pareja como anhelas. Creo que deberías cambiar de actitud y darle espacio al amor. Tienes en Arturo la posibilidad de amar y ser amada, pero por tus prejuicios tontos podrías estar perdiendo una gran oportunidad. Recapacita.