Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pablo, de 28 años, quien vive en el distrito de Surquillo:

Doctora Magaly, estoy en un gran dilema y recurro a usted para que pueda ayudarme. Hace dos meses conocí a Jimena en la fiesta de cumpleaños de una amiga. Desde que la vi llamó mi atención. Es una chica muy guapa, de bonita figura y quedé cautivado con ella.

Esa noche intercambiamos números de celular y empezamos a conversar. La invité a salir a cenar a un lugar tranquilo para conocerla más. Realmente quedé más interesado en ella, porque no solo es una chica guapa, sino que también es muy divertida e inteligente. En ese momento sentí que había encontrado a la mujer de mi vida.

Continuamos saliendo, siempre en plan de amigos, durante un mes, hasta que decidí declararle mis sentimientos. Le dije que me gustaba mucho y que deseaba iniciar una relación con ella. Jimena me respondió que yo también le gustaba y le parecía un chico interesante, pero que antes de darme una respuesta yo tenía que saber que ella es madre soltera, de un niño de 5 años.

Cuando escuché eso sentí que me cayó un balde de agua fría, no tenía idea de que ella era mamá y de un niño pequeño, que por su edad debe ser muy demandante. No piense que a mí no me gustan los niños, doctora, pero pienso que una mujer siempre va a dedicar más tiempo a su hijo que a su pareja. Además, yo no me veo saliendo con ella y su niño.

Ahora no sé qué hacer, realmente Jimena me gusta, pero no creo poder manejar esta situación. Es la primera vez que salgo con una madre soltera. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querido Pablo, en tu carta está la respuesta. Si no sabes cómo manejar la situación, lo mejor es que te alejes de Jimena y no le hagas perder el tiempo. Ella no va a dejar de ser madre solo por salir contigo. Si tú no eres lo suficientemente maduro para entender que una madre soltera también es mujer y se puede enamorar, entonces mira para otro lado.